В Google Messages появится папка для сообщений от неизвестных из-за рубежа

Опубликовано 28 сентября 2024, 22:301 мин.
В Google Messages появится папка для сообщений от неизвестных из-за рубежаДля защиты от мошенничества
Стало известно, что Google внедряет в своё приложение для обмена сообщениями Messages новую функцию — папку сбора потенциального мошеннического спама, который приходит из-за рубежа от неизвестных отправителей.
Новая папка называется «По странам» (cross-country). Именно такое обозначение функционала обнаружено в коде бета-версии Google Messages для Android-смартфонов.
Эта папка, скорее всего, будет включена по умолчанию, но пользователь сможет отключить такую сортировку сообщений. Кроме того, при поступлении сообщений от неизвестных из других стран приложение не будет уведомлять пользователя: для проверки таких сообщений придётся проверять папку «По странам» вручную.
Когда новая функция появится в стабильных версиях Google Messages, не уточняется.