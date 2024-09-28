В Google Messages появится папка для сообщений от неизвестных из-за рубежа

Новая папка называется «По странам» (cross-country). Именно такое обозначение функционала обнаружено в коде бета-версии Google Messages для Android-смартфонов.

Эта папка, скорее всего, будет включена по умолчанию, но пользователь сможет отключить такую сортировку сообщений. Кроме того, при поступлении сообщений от неизвестных из других стран приложение не будет уведомлять пользователя: для проверки таких сообщений придётся проверять папку «По странам» вручную.

Когда новая функция появится в стабильных версиях Google Messages, не уточняется.