В Google Messages появится выбор фото из облака

Опубликовано 21 октября 2025, 16:551 мин.
В Google Messages появится выбор фото из облакаДля удобства пользователей
Инсайдеры из Android Authority рассказали, что в Google Messages легко обмениваться фотографиями и видео, но нет доступа к облачному хранилищу Google Фото. В настоящее время при выборе из галереи показываются только последние локальные изображения, а для доступа к Google Фото нужно дополнительно открывать «Папки».
© Androidauthority.com
В будущем обновлении облачные фотографии будут встроены непосредственно в средство выбора мультимедиа. Это позволит убрать дополнительный шаг и использовать системное средство выбора фотографий Android, что повысит безопасность и конфиденциальность.
Google Messages использует собственный инструмент выбора мультимедиа для интеграции с пользовательским интерфейсом. Например, можно просматривать фотографии с основной и фронтальной камеры одновременно. Однако для доступа к локальным медиафайлам всё ещё требуется кнопка «Папки» в Google Фото, что добавляет лишний шаг и требует расширенных прав доступа. Системное средство выбора фотографий Android предоставляет более высокий уровень безопасности и конфиденциальности.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
