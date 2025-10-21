В Google Messages появится выбор фото из облака

В будущем обновлении облачные фотографии будут встроены непосредственно в средство выбора мультимедиа. Это позволит убрать дополнительный шаг и использовать системное средство выбора фотографий Android, что повысит безопасность и конфиденциальность.

Google Messages использует собственный инструмент выбора мультимедиа для интеграции с пользовательским интерфейсом. Например, можно просматривать фотографии с основной и фронтальной камеры одновременно. Однако для доступа к локальным медиафайлам всё ещё требуется кнопка «Папки» в Google Фото, что добавляет лишний шаг и требует расширенных прав доступа. Системное средство выбора фотографий Android предоставляет более высокий уровень безопасности и конфиденциальности.