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В Google Переводчике появилась новая функция с использованием русского языка
Удивительно, что язык Пушкина и Толстого оказался в первой волне
Как стало известно, Google, в свежем обновлении своего Переводчика, добавила в приложение новую функцию с использованием русского языка.
Так, сервис обзавелся полноценным переводом речи на лету практически без каких-либо задержек. Причем функция способна переводить даже самые длинные лекции и монологи, используя различные языки, включая и русский. Разработчики Google уже заявили, но нововведение будет полезно при прослушивании лекций и других выступлений на иностранном языке. Для активации новой функции необходимо нажать на соответствующую иконку в интерфейсе программы.
Представители Google заявили, что лучше всего новая возможность Google Переводчика чувствует себя в тихой среде, когда говорит один человек. Уже сейчас обновленную версию приложения можно скачать в Google Play Store, а о том, когда она также будет доступна и на iOS, будет объявлено позднее.