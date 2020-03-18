В Google Переводчике появилась новая функция с использованием русского языка

Представители Google заявили, что лучше всего новая возможность Google Переводчика чувствует себя в тихой среде, когда говорит один человек. Уже сейчас обновленную версию приложения можно скачать в Google Play Store, а о том, когда она также будет доступна и на iOS, будет объявлено позднее.