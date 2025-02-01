В Google Переводчике появится кнопка для вопросов о подробностях перевода

Как отмечают инсайдеры, в последнем обновлении приложения появилось упоминание о функции в виде плавающей кнопки «Задать вопрос» рядом с результатами перевода. Пока неясно, каким образом эта функция будет работать, но предположительно будет использоваться ИИ для предоставления контекстной информации о переводах. «Эта функция может быть полезной для получения разъяснений по неоднозначным переводам, узнавания культурных нюансов или для получения помощи по грамматике и структуре предложений», — пишут авторы.

На данный момент ещё неизвестно, какие именно возможности будет предлагать эта функция, поскольку она всё ещё находится на стадии разработки. В будущих обновлениях Google Translate также должен появиться новый переключатель аккаунтов в меню настроек.