В Google Phone на смартфонах Pixel исчезнет строка состояния

Как отмечает издание Android Police, суть этой концепции в том, чтобы интерфейс сливался с фоном, чтобы пользователь в процессе взаимодействия с устройством не отвлекался на мелкие, казалось бы незаметные, но всё же раздражающие детали. По логике разработчиков Google, когда люди что-то замечают и зацикливаются на этом, начинаются проблемы.

Поэтому лишние с точки зрения нового дизайна, но стандартные элементы интерфейса, теперь считаются ошибкой. Так, для того, чтобы пользователь не отвлекался при работе с приложением «Телефон» в смартфонах Pixel, при его открытии в интерфейсе исчезает «раздражающая однотонная строка состояния».

Вместо этого «артефакта» пользователи будут видеть интерфейс «от края до края».