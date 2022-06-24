В Google Play начали выкладывать мошеннические приложения специально для обмана россиян

Эксперт отметила, что ранее такими сайтами был наполнен интернет, а сейчас появились приложения, которые являются своего рода проводниками на подобные ресурсы. При запуске такого приложения открывается страница браузера с сайтом, где пользователю предлагается внести, как правило, 300 рублей, чтобы получить многократно превосходящую сумму соцвыплаты.

«Думаю, это просто попытка мошенников проверить на прочность модерацию в российском Google Play. Надо отметить — момент подобран удачный, ведь Google в России сейчас пребывает в неопределённости. Однако это просто спекуляция, доказательств у меня нет», — рассказала Наместникова.