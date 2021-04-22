В Google Play обнаружили мошеннические приложения, которые "превращали" смартфоны в ТВ

Всего специалистами было найдено 29 программ в Google Play, которые “превращали” зараженные смартфоны в телевизоры с поддержкой Smart TV. Таким образом они имитировали порядка 650 млн просмотров рекламы в день. Впоследствии за это злоумышленники получали деньги от рекламодателей, убедив их в том, что просмотры настоящие, тогда как на самом деле никто не смотрел рекламу.

Помимо прочего мошенники подключили к своей схеме порядка 36 программ из магазина приложений для Roku. Их они использовали для установления связи с сервером, который управляет сетью ботов.