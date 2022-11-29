В Google Play обнаружили приложение для создания фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах

Приложение называется Symoo, обладает функцией SMS-реле — автоматического создания виртуальных номеров для получения на них одноразовых сообщений при создании аккаунта в соцсетях или мессенджерах либо входе на платформу.

При установке на смартфон Symoo запрашивает стандартные доступы: к отправке и получению SMS, дополнительно Symoo требует указать номер телефона. На самом деле приложение активирует сервис для регистрации и верификации аккаунтов с помощью подставных телефонных номеров. Цена за такую услугу составляет менее 50 центов.

На данный момент Symoo скачали 100 тысяч пользователей.