Приложения
20:29, 29 ноября 2022
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В Google Play обнаружили приложение для создания фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах

Которые можно подтвердить с помощью несуществующего номера телефона

Исследователь безопасности Максиме Инграо обнаружил в Google Play Store приложение для создания и верификации фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

В Google Play обнаружили приложение для создания фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах

Фото: Wsaw.com

Приложение называется Symoo, обладает функцией SMS-реле — автоматического создания виртуальных номеров для получения на них одноразовых сообщений при создании аккаунта в соцсетях или мессенджерах либо входе на платформу.

При установке на смартфон Symoo запрашивает стандартные доступы: к отправке и получению SMS, дополнительно Symoo требует указать номер телефона. На самом деле приложение активирует сервис для регистрации и верификации аккаунтов с помощью подставных телефонных номеров. Цена за такую услугу составляет менее 50 центов.

На данный момент Symoo скачали 100 тысяч пользователей.

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