В Google Play обнаружили приложение для создания фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах

В Google Play обнаружили приложение для создания фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерахКоторые можно подтвердить с помощью несуществующего номера телефона
Исследователь безопасности Максиме Инграо обнаружил в Google Play Store приложение для создания и верификации фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.
Фото: Wsaw.com
Приложение называется Symoo, обладает функцией SMS-реле — автоматического создания виртуальных номеров для получения на них одноразовых сообщений при создании аккаунта в соцсетях или мессенджерах либо входе на платформу.
При установке на смартфон Symoo запрашивает стандартные доступы: к отправке и получению SMS, дополнительно Symoo требует указать номер телефона. На самом деле приложение активирует сервис для регистрации и верификации аккаунтов с помощью подставных телефонных номеров. Цена за такую услугу составляет менее 50 центов.
На данный момент Symoo скачали 100 тысяч пользователей.