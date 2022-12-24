В Google Play появилась функция «Запрос на покупку». Дети будут запрашивать у родителей разрешение на покупку в сервисе

В Google Play появилась функция «Запрос на покупку». Дети будут запрашивать у родителей разрешение на покупку в сервисеЭто доступно тем, у кого не настроен общий способ оплаты покупок
Google представила новую функцию — «Запрос на покупку». Теперь участники семейных групп, у которых не настроен общий способ оплаты покупок приложений или микротранзакций, смогут назначать администратора и запрашивать у него разрешение на покупку.
Фото: Economy.pk
Администратор, как правило, кто-то из родителей. Этот человек сможет либо разрешать запрашиваемые покупки, либо отклонять их. При этом деньги будут списываться только у администратора.
Все уведомления о запросах на покупку того или иного приложения администратору поступают сразу. Все запросы сохраняются в списке, к которому можно вернуться в любой момент.
Но «Запрос на покупку» не распространяется на приобретение электронных книг, товаров Google TV или подписок.
Также эта функция не активируется у семейных групп, у которых настроен общий способ оплаты. А одобренные покупки сохраняются в списке «История заказов» администратора семейной группы.