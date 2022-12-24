В Google Play появилась функция «Запрос на покупку». Дети будут запрашивать у родителей разрешение на покупку в сервисе

Администратор, как правило, кто-то из родителей. Этот человек сможет либо разрешать запрашиваемые покупки, либо отклонять их. При этом деньги будут списываться только у администратора.

Все уведомления о запросах на покупку того или иного приложения администратору поступают сразу. Все запросы сохраняются в списке, к которому можно вернуться в любой момент.

Но «Запрос на покупку» не распространяется на приобретение электронных книг, товаров Google TV или подписок.

Также эта функция не активируется у семейных групп, у которых настроен общий способ оплаты. А одобренные покупки сохраняются в списке «История заказов» администратора семейной группы.