В Google Play появились ИИ-обзоры приложений и сводки по отзывам

Новый функционал основывается, в том числе на сборе отзывов. Пользователь видит краткую информативную сводку.

Каждая ИИ-сводка представляет собой отдельный абзац, в котором обобщены наиболее часто встречающиеся положительные и отрицательные моменты из отзывов пользователей. Ниже обзора расположен набор «фишек», позволяющих быстро переходить к отзывам, касающимся конкретных аспектов, упомянутых в сводке. В целом это похоже на функцию в Apple App Store, которая была представлена ещё в апреле.

Согласно инсайдерам, этот раздел будет отображаться только для приложений, набравших достаточное количество отзывов для создания информативных сводок. Но точный порог для этого Google пока не раскрыла.