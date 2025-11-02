В Google Play появились ИИ-обзоры приложений и сводки по отзывам

Опубликовано 02 ноября 2025, 14:151 мин.
В Google Play появились ИИ-обзоры приложений и сводки по отзывамФункция распространяется
По сообщениям портала GSMArena, Google активно интегрирует искусственный интеллект в свои сервисы, и недавнее обновление в этой области уже доступно в Android Play Store. Новая функция генерирует ИИ-обзоры приложений, предназначенные для упрощения процесса оценки программ за счёт предоставления кратких сводок отзывов пользователей.
© Gsmarena / Google
Новый функционал основывается, в том числе на сборе отзывов. Пользователь видит краткую информативную сводку.
Каждая ИИ-сводка представляет собой отдельный абзац, в котором обобщены наиболее часто встречающиеся положительные и отрицательные моменты из отзывов пользователей. Ниже обзора расположен набор «фишек», позволяющих быстро переходить к отзывам, касающимся конкретных аспектов, упомянутых в сводке. В целом это похоже на функцию в Apple App Store, которая была представлена ещё в апреле.
Согласно инсайдерам, этот раздел будет отображаться только для приложений, набравших достаточное количество отзывов для создания информативных сводок. Но точный порог для этого Google пока не раскрыла.
Источник:GSMArena
Автор:Андрей Кадуков