В Google Play появился «умный» способ поиска приложений — по темам

Опубликовано 20 сентября 2025, 15:121 мин.
В Google Play появился «умный» способ поиска приложений — по темамДля удобства пользователей
В последнем обновлении Google Play Store была добавлена новая функция поиска, позволяющая пользователям находить приложения по тематическим категориям. Среди доступных тем можно выделить такие темы, как «Защита моей конфиденциальности», «Повышение производительности» и «Зомби-игры». При выборе одной из тем пользователю будет представлен список соответствующих приложений.
© Edgar Cervantes / Android Authority
Сейчас эта функция доступна только пользователям в США, но в ближайшее время планируется её расширение на другие регионы. Как отмечает портал Android Authority, хотя это изменение может показаться незначительным, оно способно существенно облегчить поиск приложений для новых пользователей, столкнувшихся с огромным количеством приложений в Play Store.
Опытных пользователей, вероятно, эта функция не удивит, но для новичков она может стать «настоящим спасением».