В Google Play появился «умный» способ поиска приложений — по темам

Сейчас эта функция доступна только пользователям в США, но в ближайшее время планируется её расширение на другие регионы. Как отмечает портал Android Authority, хотя это изменение может показаться незначительным, оно способно существенно облегчить поиск приложений для новых пользователей, столкнувшихся с огромным количеством приложений в Play Store.

Опытных пользователей, вероятно, эта функция не удивит, но для новичков она может стать «настоящим спасением».