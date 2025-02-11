В Google Play Store нашли баг с повторными обновлениями приложений

Опубликовано 11 февраля 2025, 02:151 мин.
В Google Play Store нашли баг с повторными обновлениями приложенийМагазин предлагает обновить уже актуальные версии программ
Некоторые пользователи Android столкнулись с неожиданной ошибкой в Google Play Store: магазин приложений предлагает обновить программы, которые уже установлены в актуальной версии.
Баг проявляется в разделе «Ожидающие загрузки», где некоторые приложения снова появляются как требующие обновления, даже если пользователь уже установил их последнюю версию. Отличить такие «ложные» обновления можно по отсутствию информации о размере загрузки, в отличие от обычных обновлений, где указывается размер файла и дата последнего обновления.
Причины возникновения бага пока неизвестны, но он не является новым. Сообщения о похожей проблеме появлялись еще пять лет назад, что говорит о периодическом ее возникновении. Несмотря на то, что ошибка не критическая, она может раздражать пользователей, заставляя их обновлять приложения без реальной необходимости.
Google пока никак не прокомментировала ситуацию.