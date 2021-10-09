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В Google Поиске появился инструмент для настройки гитары

Теперь нет нужды качать отдельное приложение!
Ещё лет 10 назад для настройки гитары надо было иметь неплохой музыкальный слух либо специальный прибор — тюнер. Затем появились мобильные приложения, призванные заменить отдельный девайс.
В Google Поиске появился инструмент для настройки гитары

Теперь же, благодаря Google, всё стало ещё проще. Компания внедрила в свой Поиск полноценный тюнер. Для его активации достаточно вбить в поисковой строке «google тюнер».

Разумеется, для его корректной работы необходимо дать браузеру и веб-сайту доступ к вашему микрофону. После этого онлайн-инструмент можно использовать по назначению — дёргать определённую струну на гитаре и смотреть, как близко вы находитесь по звучанию к «идеалу».

Если говорить об удобстве такого подхода, то тут всё не совсем однозначно. С одной стороны, сама возможность получить доступ к тюнеру через поисковик — это уже удобно. С другой же, было бы куда лучше, если Google Поиск понимал более «живые» фразы, наподобие «настроить гитару» или «тюнер для гитары».

Целый набор разных инструментов внутри Google Поиска

Целый набор разных инструментов внутри Google Поиска

Напомним, что у поискового гиганта есть целый ряд подобных «полезностей» прямо в Поиске. Помимо всем известного калькулятора, в нём можно найти инструмент для медитации, игру «Орёл и решка» и даже спиннер.