В Google Поиске появился инструмент для настройки гитары

Теперь же, благодаря Google, всё стало ещё проще. Компания внедрила в свой Поиск полноценный тюнер. Для его активации достаточно вбить в поисковой строке «google тюнер».

Разумеется, для его корректной работы необходимо дать браузеру и веб-сайту доступ к вашему микрофону. После этого онлайн-инструмент можно использовать по назначению — дёргать определённую струну на гитаре и смотреть, как близко вы находитесь по звучанию к «идеалу».

Если говорить об удобстве такого подхода, то тут всё не совсем однозначно. С одной стороны, сама возможность получить доступ к тюнеру через поисковик — это уже удобно. С другой же, было бы куда лучше, если Google Поиск понимал более «живые» фразы, наподобие «настроить гитару» или «тюнер для гитары».