В Google Wallet появятся поиск содержимого и переключатель учётных записей

Функция поиска поможет пользователям легко находить нужные документы и информацию в приложении. Теперь можно добавлять цифровые копии различных документов, таких как карты, удостоверения личности, водительские права, билеты, транзакции и т.д.

При этом инсайдеры пишут, что, если в приложении будет слишком много документов, поиск может стать сложной задачей. Специалисты активировали пользовательский интерфейс версии приложения Google Wallet v24.52, но «результаты поиска пока недоступны». Интерфейс содержит кнопку поиска в правом верхнем углу, которая открывает экран поиска.

«Это обновление делает Google Wallet ещё более полезным для хранения и поиска информации», — отмечается в материале.