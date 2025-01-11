В Google Wallet появятся поиск содержимого и переключатель учётных записей

Опубликовано 11 января 2025, 22:301 мин.
В Google Wallet появятся поиск содержимого и переключатель учётных записейПока это тестовая версия
Инсайдеры из Android Authority сообщили об активации ещё одного APK-файла с последней версией кошелька Google Wallet, в котором, как отмечается, появились новые функции, включая возможность поиска документов и переключатель счетов и учётных записей.
© Edgar Cervantes / Android Authority
Функция поиска поможет пользователям легко находить нужные документы и информацию в приложении. Теперь можно добавлять цифровые копии различных документов, таких как карты, удостоверения личности, водительские права, билеты, транзакции и т.д.
При этом инсайдеры пишут, что, если в приложении будет слишком много документов, поиск может стать сложной задачей. Специалисты активировали пользовательский интерфейс версии приложения Google Wallet v24.52, но «результаты поиска пока недоступны». Интерфейс содержит кнопку поиска в правом верхнем углу, которая открывает экран поиска.
«Это обновление делает Google Wallet ещё более полезным для хранения и поиска информации», — отмечается в материале.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков