В Google Workspace для предприятий только сейчас появился ИИ-помощник Gemini

Пользователи тарифных планов Business, Enterprise и Frontline теперь могут использовать функции в Gemini. Клиенты могут сохранять свои подсказки и ответы в этом приложении, используя консоль администратора, и Google заверяет, что не будет использовать эти данные для обучения своего ИИ-ассистента.

Кроме того, Google объявила о сотрудничестве Gemini с чат-ботом My AI от Snapchat, что позволит пользователям выполнять мультимодальные функции, такие как снятие фото или видео и задавать соответствующие вопросы чат-боту.