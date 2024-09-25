Приложения
Опубликовано 25 сентября 2024, 01:30
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В Google Workspace для предприятий только сейчас появился ИИ-помощник Gemini

Обещают не обучать ИИ на данных клиентов
Компания Google объявила о доступности ИИ-приложения Gemini для тарифных планов Workspace. После того, как вендор сделал приложение доступным для частных пользователей, последовала очередь корпоративных клиентов.
В Google Workspace для предприятий только сейчас появился ИИ-помощник Gemini

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Пользователи тарифных планов Business, Enterprise и Frontline теперь могут использовать функции в Gemini. Клиенты могут сохранять свои подсказки и ответы в этом приложении, используя консоль администратора, и Google заверяет, что не будет использовать эти данные для обучения своего ИИ-ассистента.

Кроме того, Google объявила о сотрудничестве Gemini с чат-ботом My AI от Snapchat, что позволит пользователям выполнять мультимодальные функции, такие как снятие фото или видео и задавать соответствующие вопросы чат-боту.