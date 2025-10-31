В Госдуме официально подтвердили блокировку SMS-кодов для регистрации в Telegram и WhatsApp*

По словам парламентария, такая регулировка закономерно направлена на создание благоприятных условий для развития отечественного мессенджера МАХ и усложнение работы иностранных сервисов. Ющенко признал, что пока пользователи не видят активной конкуренции между платформами. Он предположил, что большинство желающих уже зарегистрировались в иностранных мессенджерах, а остальные могут пользоваться российским аналогом.

Замглавы комитета Олег Матвейчев высказал более жесткую позицию, поддержав ограничения для WhatsApp*. Он сравнил компанию с нелегальным мигрантом, который живет в России, но не соблюдает местные законы. По его мнению, деятельность сервиса, не выполняющего требования российского законодательства, следует постепенно сворачивать.

Отметим, что Telegram ввёл нововведение в связи с последними событиями. Теперь можно использовать для авторизации электронную почту вместо SMS. Эта функция стала доступна большинству пользователей из России, а при ее отсутствии можно провести самостоятельную активацию в настройках приложения.