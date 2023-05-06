В Госдуме признались в сложности регулирования Telegram

В Госдуме признались в сложности регулирования TelegramОб этом рассказал глава думского комитета по информационной политике
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал предложение главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева о регулировании Telegram как СМИ. Фадеев предложил проанализировать Telegram-каналы и при необходимости ввести соответствующую регулировку.
Хинштейн согласился с этим предложением и признал, что проблему нужно обсуждать, но решить вопрос регулирования мессенджера только на законодательном уровне — крайне затруднительно. Политик подчеркнул, что это скорее задача технического характера.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев вновь вернул в публичное поле тему регулирования Telegram. Вопрос, безусловно, есть. Вот только решить его чисто законодательно — крайне сложно. Это проблема в первую очередь не правового, а технического характера.