В Госдуме РФ прокомментировали слухи о регистрации в мессенджерах по паспорту

Правила для владельцев мессенджеров появились ещё в 2018 году. Сейчас правительством издано новое постановление, по которому операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона и только после этого оказывать услуги. Если оператор связи расторгает с пользователем договор об оказании услуг, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера. Никаких инноваций сегодня не происходит. Речь идёт о новом постановлении правительства, которое касается закона, вступившего ещё в 2018 году в силу. Постановление правительства лишь корректирует ранее существовавшую практику.