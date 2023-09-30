В iCloud появился предварительный просмотр файлов и другие функции

Среди функций также появился предварительный просмотр файлов; для этого файл нужно выделить и удерживать нажатой клавишу пробела. Теперь в iCloud можно загрузить файл в облако или отметить целевую задачу в напоминаниях. В сервисе заметок стала доступна функция вставки перекрёстных ссылок — на другую заметку.

Списки файлов стали отображаться по-новому, также в почте теперь можно прикреплять файлы из облака или менеджера фотографий, можно отменять отправку письма. В хранилище для фотографий стал доступен режим «Воспоминания», а также слайд-шоу.