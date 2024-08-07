В ИИ-сервисе распознавания изображений Google Lens появился голосовой поиск

Опубликовано 07 августа 2024, 02:15
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В ИИ-сервисе распознавания изображений Google Lens появился голосовой поискGoogle уже начала раздавать обновление
Google начала распространять обновление с новым функционалом ИИ-сервиса распознавания изображений Google Lens. Пользователи смогут добавлять к изображению дополнительную информацию с помощью коротких видеороликов, в которых система будет распознавать голос.
Пользователи смогут надиктовывать уточняющую информацию для более релевантного поиска. Google Lens будет учитывать не только основную информацию, с распознанного изображения, но и контекст из видео с голосом.
Разработчики начали распространять обновление в июне. На части Android-смартфонов новая функция уже появилась.