В ИИ-сервисе распознавания изображений Google Lens появился голосовой поиск

Пользователи смогут надиктовывать уточняющую информацию для более релевантного поиска. Google Lens будет учитывать не только основную информацию, с распознанного изображения, но и контекст из видео с голосом.

Разработчики начали распространять обновление в июне. На части Android-смартфонов новая функция уже появилась.