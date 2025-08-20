В iMessage на iOS 26 появится возможность редактирования черновиков

В приложении появится специальная папка «Черновики», где будут храниться незавершённые сообщения, которые, по идее, впоследствии можно будет отредактировать. Доступ к папке можно будет получить через новую кнопку фильтра в верхнем правом углу, рядом с разделами «Сообщения», «Спам» и «Недавно удалённые». Фильтр может включать дополнительные параметры: «Отправить позже» или «Непрочитанные».

Черновики будут сохраняться автоматически, как и в других мессенджерах. Кнопка фильтра станет синей, чтобы пользователи не забывали о его активации. Повторное нажатие отключит фильтр.

Источник отмечает, что эта функция давно ожидалась и будет доступна в сентябре после выхода iOS 26, которая сейчас находится на стадии бета-тестирования на поддерживаемых моделях iPhone.