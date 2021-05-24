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Сегодня в 09:01
В Instagram добавят «вход через WhatsApp»
И больше не придётся ждать SMS или использовать софт от Google
Facebook, помимо самой соцсети, владеет ещё двумя сверхпопулярными сервисами — WhatsApp и Instagram. И вот, судя по последним данным, компания решила частично связать их, использовав мессенджер как метод двухфакторной аутентификации в «виртуальной фотогалерее».
На сегодняшний день доступ к Instagram можно защитить лишь кодом по SMS либо приложениями наподобие Google Authenticator. Но уже совсем скоро Facebook представит новый метод — «вход через WhatsApp», пишет 9to5Mac.
С его помощью процесс аутентификации в Instagram можно будет пройти с помощью популярного мессенджера без необходимости скачивать софт от сторонних разработчиков или ждать SMS-сообщение.
Отметим, что несмотря на то, что появление новой функции ожидается на Android и iOS, до сих пор неясно, когда именно это произойдёт.