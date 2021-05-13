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Сегодня в 13:08
В Instagram появилась возможность выбрать «средний» пол
При этом показ этой информации можно ограничить
Разработчики Instagram представили новую функцию. Теперь пользователи смогут указывать свой пол, информация о котором будет отображаться справа от имени владельца аккаунта. Самое интересное, что соцсеть позволит выбирать «средний» пол.
То есть любой пользователь Instagram сможет выбирать не из двух, а из трёх вариантов: он, она и они. Последний предназначен для людей, которые не воспринимают себя ни как мужчины, ни как женщины, пишет NBC News.
Представители соцсети заявили, что отображение местоимения можно будет настроить в том числе и исключительно для подписчиков. Таким образом, никто посторонний не сможет увидеть эту информацию.
На данный момент новая функция работает в США, Великобритании, Канаде и Австралии. В будущем она должна появиться и в прочих странах. Стоит ли ждать российским пользователям доступа к нововведению — пока что неизвестно.