В Instagram появятся платные функции

Сейчас же появилась информация о планах Instagram реализовать подобное внутри своей платформы. Ожидается, что пользователи этой соцсети смогут публиковать эксклюзивный контент в сторис. Как пишет TechCrunch, доступ к нему будет лишь у платных подписчиков.