В Instagram появятся платные функции

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В Instagram появятся платные функцииНачнётся всё с эксклюзивных сторис
Некоторое время назад Twitter анонсировал «Супер-подписки». С их помощью создатели контента могут зарабатывать, публикуя эксклюзивные материалы для платных подписчиков.
Сейчас же появилась информация о планах Instagram реализовать подобное внутри своей платформы. Ожидается, что пользователи этой соцсети смогут публиковать эксклюзивный контент в сторис. Как пишет TechCrunch, доступ к нему будет лишь у платных подписчиков.
Что интересно, представители Instagram не стали отрицать факт работы над новой функцией. Но при этом они также не стали раскрывать каких-либо подробностей о ней.
Но если официальные лица соцсети молчат, это не значит, что информация остаётся скрытой. Так, в сети появились скриншоты, показывающие, как будут выглядеть эксклюзивные сторис. Судя по ним, новый тип историй будет выделяться фиолетовым цветом.