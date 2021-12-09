В Instagram, спустя 5 лет после исчезновения, вернётся хронологическая лента

О планах Instagram рассказал глава компании — Адам Моссери. По его словам, возвращение старой функции планируется на первый квартал 2022 года. При этом, по словам топ-менеджера, разработчики трудятся над процессом уже последние несколько месяцев.

Удивительно видеть подобную смену вектора развития, учитывая, что всё время своего существования, алгоритмическая лента подвергалась нападкам со стороны пользователей, а Instagram, в свою очередь, всячески защищала свой переход на неё.

Напомним, что накануне соцсеть обвинили в рекламе аккаунтов наркоторговцев детям. Соцсеть, якобы, автоматически заполнял результат запроса «buyxanax», вместо запрета этого действия.