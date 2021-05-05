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В Instagram Stories добавили автоматические субтитры
Пока нововведение доступно лишь для англоязычной аудитории
В популярной соцсети Instagram вышло очередное обновление. На этот раз оно коснулось функции Stories — у пользователей появилась возможность добавлять автоматические субтитры.
Об этом стало известно из материала издания The Verge.ьСообщается, что слова из видео переводятся в текст благодаря добавлению стикера. Причем у пользователей есть возможность исправить отдельные слова в автоматически созданных субтитрах. Стоит отметить, что на данный момент нововведение поддерживает лишь английский язык и воспользоваться им могут только пользователи из англоязычных стран. Впоследствии же автоматические субтитры в “Историях” появятся и в других регионах и будут поддерживать разные языки.
Кроме того, в Instagram намерены добавить эту опцию еще и в собственный аналог TikTok — сервис Reels.