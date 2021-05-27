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В Instagram теперь можно самостоятельно скрыть лайки под постом
Владельцы страниц все еще могут следить при этом за статистикой
Команда Instagram, в своем официальном блоге, объявила о нововведении в соцсети — теперь пользователи могут самостоятельно скрывать лайки под постами. Отметим, что данная функция тестировалась разработчиками на протяжении двух лет.
Представители Instagram отметили, что сама функция опциональна — воспользоваться ей могут все желающие в настройках. Так, скрыв счетчик лайков, он становится недоступным для просмотра сторонним пользователям. В то же время, владелец аккаунта может отслеживать статистику, однако для этого ему нужно заходить в определенное меню.
Напомним, что ранее в компании планировали и вовсе отключить счетчик лайков, чтобы уменьшить напряженность среди пользователей. Однако данная задумка привела к спорам по поводу ее эффективности, поэтому сейчас Instagram реализовал ее в более упрощенном виде.