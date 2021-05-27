В Instagram теперь можно самостоятельно скрыть лайки под постом

Представители Instagram отметили, что сама функция опциональна — воспользоваться ей могут все желающие в настройках. Так, скрыв счетчик лайков, он становится недоступным для просмотра сторонним пользователям. В то же время, владелец аккаунта может отслеживать статистику, однако для этого ему нужно заходить в определенное меню.

Напомним, что ранее в компании планировали и вовсе отключить счетчик лайков, чтобы уменьшить напряженность среди пользователей. Однако данная задумка привела к спорам по поводу ее эффективности, поэтому сейчас Instagram реализовал ее в более упрощенном виде.