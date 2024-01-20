В инструменте для создания скриншотов Microsoft Edge появилась кнопка ИИ

Опубликовано 20 января 2024, 03:45
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В инструменте для создания скриншотов Microsoft Edge появилась кнопка ИИКоторая дает много функций
Microsoft внедрила новые технологии в свой браузер Edge. Во встроенный инструмент для создания скриншотов интегрирован Copilot, который позволит преобразовать скриншоты в интерактивные чаты с ИИ-ассистентом. Например, сфотографируйте собаку, нажмите Copilot и спросите о породе или советах по дрессировке.
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Но это еще не все, функция оптического распознавания символов (OCR) преобразует скриншоты в текст, который можно будет копировать или искать в Bing. Кроме того, интеграция с Bing позволит быстро находить детали на снимках.
Сам инструмент для создания скриншотов в Edge не ограничивается браузером: он работает глобально, позволяя делать снимки всего, что находится на экране, даже из других приложений.
В то время как текущая версия инструмента доступна в стабильном канале, эти обновления постепенно появятся среди бета-тестеров браузера.
Источник:Neowin.net
Автор:Булат Кармак
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