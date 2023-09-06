В Интернете на 500% выросло число сайтов для воровства учёток Telegram

По данным компании Angara Security, только в I полугодии 2023 года их количество достигло поразительных 5 тыс. Эта тревожная тенденция началась в начале года и уже сейчас ставит под угрозу миллионы пользователей популярного мессенджера.

«Лаборатория Касперского» также подтверждает эту статистику, отмечая, что попытки перехода российских пользователей на фишинговые сайты возросли на 39%.

Юрий Другач, сооснователь проекта StopPhish, акцентирует внимание на росте мошенничества. По его словам, за летние месяцы число фишинговых сайтов, связанных с Telegram, увеличилось на 10%.

В эпоху цифровизации безопасность является приоритетом. Многие компании используют Telegram для корпоративных коммуникаций, что делает его особенно привлекательным для киберпреступников.