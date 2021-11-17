В интернете начали «примерять» фильтр голливудской внешности на Байдена, Хабиба и других знаменитостей

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В интернете начали «примерять» фильтр голливудской внешности на Байдена, Хабиба и других знаменитостейЭто прозвали яссификацией
В интернете появился новый тренд: пользователи пропускают фото знаменитостей и персонажей фильмов, сериалов и мультфильмов через несколько фильтров FaceApp, чтобы сделать их внешность абсурдной. Так «преобразили» Джо Байдена, Хабиба и других.
13 ноября в Twitter появился аккаунт Yassify Bot. Там опубликовали «улучшенные» фото президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.
Позже в аккаунте появилось множество других искажённых фотографий, в том числе Хабиба Нурмагомедова и Хасбика. Также были посты с Авраамом Линкольном, Лорой Палмер из «Твин Пикс» и т.д.
Авторы публикаций пропускают фото через «гламурные» фильтры с макияжем. Если на оригинальном фото мужчина, то может использоваться ещё и функция смены пола.
Источник: TJ