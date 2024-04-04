В iOS 17.5 появится обещанная защита от AirTag и других устройств для слежки

После обновления в iOS 17.5 пользователям станет доступна система идентификации даже несертифицированных Bluetooth-устройств для слежки за пользователем, к которым также относятся и фирменные геометки Apple AirTag. Разумеется, речь идёт о защите от любых аксессуаров для слежки.

Новые элементы кода появились в приложении Find My, отвечающем за поиск и обнаружение iPhone, AirTag и других гаджетов Apple. Find My будет отслеживать внешнюю активность и идентифицировать слежку, позволяя отключить несертифицированные устройства.

«Это устройство не сертифицировано в сети Apple Find My. Вы можете отключить его и запретить ему передавать своё местоположение владельцу. Для этого следуйте инструкциям, представленным на сайте производителя продукта», — сказано в комментарии в коде бета-версии Find My.

Как отмечается, не так давно Apple объединилась с Google для разработки «отраслевой спецификации по борьбе с нежелательным отслеживанием». При этом публичной или даже закрытой бета-версии для пользователей, скорее всего нет, поэтому в 9to5Mac полагают, что новый функционал появится сразу в стабильной версии iOS 17.5.