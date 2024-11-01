В iOS 18.1 появились формируемые ИИ уведомления-сводки

Как пишет обозреватель портала 9to5Mac, «резюме уведомлений можно включить в любом приложении, но в первую очередь они предназначены для коммуникационных приложений».

То есть, когда пользователь получит электронное письмо, ИИ не просто оповестит об этом, а представит в уведомлении краткое содержание (сводку) этого письма. То же самое касается и сообщений: если кто-то отправит короткое сообщение, адресат увидит в уведомлении его фактическое содержание.

При этом если сообщение несколько длиннее, ИИ обобщит содержание и выведет на этом основании уведомление. Это не будет обрывком начала фактического текста, как было раньше.

Автор публикации отметил, что раньше уведомления об электронных письмах и длинных сообщениях зачастую были бесполезны. В них включался только отрывок из начала сообщения, и, как правило, было мало информации для принятия решения о прочтении.