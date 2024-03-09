В iOS 18 могут появиться голосовые ярлыки для запуска различных функций

Опубликовано 09 марта 2024, 18:00
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В iOS 18 могут появиться голосовые ярлыки для запуска различных функцийЭту операционную систему очень ждут
Как говорят многие эксперты, iOS 18 станет самым крупным и ожидаемым обновлением мобильной операционной системы. Apple должна представить iOS 18 в июне, во время мероприятия WWDC 2024.
В ОС должно появиться много новых функций, например, полностью переработанный голосовой ассистент Siri, ИИ-функции, так называемые голосовые ярлыки, или Voice Shortcuts.
Как раз последние будут нужны для активирования какой-либо функции доступности. «Слухи утверждают, что Voice Shortcuts будет работать с такими функциями доступности, как VoiceOver, Voice Control и другими. Первая читает содержимое iPhone, а вторая позволяет с помощью голосовых команд "выполнять жесты, взаимодействовать с элементами экрана, диктовать и редактировать текст и многое другое@», — сказано в материале на портале PhoneArena.