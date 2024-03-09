В iOS 18 могут появиться голосовые ярлыки для запуска различных функций

В ОС должно появиться много новых функций, например, полностью переработанный голосовой ассистент Siri, ИИ-функции, так называемые голосовые ярлыки, или Voice Shortcuts.

Как раз последние будут нужны для активирования какой-либо функции доступности. «Слухи утверждают, что Voice Shortcuts будет работать с такими функциями доступности, как VoiceOver, Voice Control и другими. Первая читает содержимое iPhone, а вторая позволяет с помощью голосовых команд "выполнять жесты, взаимодействовать с элементами экрана, диктовать и редактировать текст и многое другое@», — сказано в материале на портале PhoneArena.