В iOS 18 появилась возможность восстанавливать потерянные фотографии и видео

Проблема в том, что фотографии и видео могут быть потеряны из-за повреждения базы данных. Это же касается снимков, сделанных с помощью приложения камеры и не сохранённых должным образом в библиотеке «Фото», или сторонних приложений, которым предоставлен доступ к управлению фототекой.

Как сообщает портал MacRumors, в приложении «Фото» есть раздел «Восстановленные», в котором содержатся такие снимки и видео, то есть не вошедшие ни в один альбом или коллекцию. Функционал этого раздела позволяет восстановить повреждённый или потерянный при пересылке контент. При этом выбранный контент можно удалить с устройства и, судя по функционалу, из iCloud.

Восстановить или удалить фото и видео можно, прокрутив контент вниз до раздела «Утилиты» и выбрав альбом «Восстановленные». После выбора нужных объектов следует нажать на пункт «Удалить навсегда» или «Восстановить».

Как пишут инсайдеры, при обновлении до iOS 18, iPadOS 18 или macOS Sequoia iPhone, iPad или Mac автоматически будут сканировать хранилище на наличие фотографий и видео, которые могут быть восстановлены, обеспечивая немедленный доступ к такому контенту.