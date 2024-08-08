В iOS 18 встроенные звуки окружающей среды пополнились фонами огня и ночи

Опубликовано 08 августа 2024, 18:45
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В iOS 18 встроенные звуки окружающей среды пополнились фонами огня и ночиПока это ещё бета-версия ОС
Пользователи iPhone, участвующие в тестировании бета-версии iOS 18, смогли проверить эффект новых фоновых звуков окружающей среды, которыми пополнился список уже установленных аудиофонов.
Среди уже установленных были «Сбалансированный шум», «Яркий шум», «Тёмный шум», «Океан», «Дождь», «Ручей». Теперь на iOS 18 появились звуки огня и ночи. Как отмечает портал 9to5Mac, пользователи пишут о том, что больше всего им нравится потрескивающий звук огня: этот фон хорошо влияет на расслабление при выполнении умственной или рутинной работы.
Пользователи говорят, что фоновые звуки хороши тем, что их можно включать вместе с другими аудиофайлами, и есть возможность регулировать звуки природы отдельно от медиа.
Чтобы быстро активировать или отключить фоны можно воспользоваться «Центром управления» на iPhone.
Источник:9to5Mac
Автор:Андрей Кадуков