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Опубликовано 08 августа 2024, 18:45
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В iOS 18 встроенные звуки окружающей среды пополнились фонами огня и ночи

Пока это ещё бета-версия ОС
Пользователи iPhone, участвующие в тестировании бета-версии iOS 18, смогли проверить эффект новых фоновых звуков окружающей среды, которыми пополнился список уже установленных аудиофонов.
В iOS 18 встроенные звуки окружающей среды пополнились фонами огня и ночи
© 9to5mac.com

Среди уже установленных были «Сбалансированный шум», «Яркий шум», «Тёмный шум», «Океан», «Дождь», «Ручей». Теперь на iOS 18 появились звуки огня и ночи. Как отмечает портал 9to5Mac, пользователи пишут о том, что больше всего им нравится потрескивающий звук огня: этот фон хорошо влияет на расслабление при выполнении умственной или рутинной работы.

Пользователи говорят, что фоновые звуки хороши тем, что их можно включать вместе с другими аудиофайлами, и есть возможность регулировать звуки природы отдельно от медиа.

Чтобы быстро активировать или отключить фоны можно воспользоваться «Центром управления» на iPhone.

Источник:9to5Mac
Автор:Андрей Кадуков
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