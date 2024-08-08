В iOS 18 встроенные звуки окружающей среды пополнились фонами огня и ночи

Среди уже установленных были «Сбалансированный шум», «Яркий шум», «Тёмный шум», «Океан», «Дождь», «Ручей». Теперь на iOS 18 появились звуки огня и ночи. Как отмечает портал 9to5Mac, пользователи пишут о том, что больше всего им нравится потрескивающий звук огня: этот фон хорошо влияет на расслабление при выполнении умственной или рутинной работы.

Пользователи говорят, что фоновые звуки хороши тем, что их можно включать вместе с другими аудиофайлами, и есть возможность регулировать звуки природы отдельно от медиа.

Чтобы быстро активировать или отключить фоны можно воспользоваться «Центром управления» на iPhone.