В iOS 19 появится приложение камеры «по мотивам visionOS»

MacRumors сослался на YouTube-канал Front Page Tech, в котором было показано предполагаемое приложение. При этом автор канала Джон Проссер само видео не показал, а предложил переработанные изображения.

Новый дизайн приложения «Камера», если всё так и будет, включает полупрозрачные меню для управления камерой «по мотивам» интерфейса visionOS на гарнитуре Apple Vision Pro. Элементы управления камерой разделены на категории фото и видео, с опциями: записью пространственного видео и таймером для фото.

Дополнительные элементы управления, такие как разрешение и частота кадров видео, появятся по мере необходимости.

«Новый дизайн выглядит более эстетично и увеличивает видимость видоискателя. Возможно, изменения в дизайне, похожие на visionOS, распространятся и на другие интерфейсы iOS 19 и встроенные приложения, но это лишь предположение. Например, Проссер в своих изображениях представил, что полупрозрачный дизайн распространится и на виджеты главного экрана», — резюмируют авторы.