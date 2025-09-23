В iOS 26 появился функционал управления смартфоном с помощью мимики

Одной из таких функций стала расширенная поддержка управления системой посредством движения головы, выражения лица и распознавание речи.

Для активации этой функции нужно перейти в раздел специальных возможностей в настройках и выбрать «Отслеживание движений головы». Здесь можно настроить действия системы в ответ на различные выражения лица, такие как моргание или сморщивание носа. Важно убедиться, что опция «Отслеживание движения головы» включена.

В социальных сетях появилось много видео, где люди демонстрируют, как используют эту функцию для прокрутки контента, в том числе в TikTok. Изначально функции обеспечения доступности создавали для людей с ограниченными возможностями, включая парализованных. Но в разделе также есть опции, полезные для обычных пользователей.

К примеру есть видео, где пользователь листает страницы на в соцсети языком, нем касаясь экрана, или ставит лайк, вытянув губы.