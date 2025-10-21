Приложения
В iOS 26 появится возможность регулировать прозрачность интерфейса

Сейчас функция тестируется
Портал MacRumors сообщает, что Apple представила четвёртую бета-версию операционных систем iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS Tahoe 26.1 для разработчиков. В систему включена функция настройки прозрачности интерфейса Liquid Glass.
© Apple

Функция Liquid Glass была впервые представлена в iOS 26 и вызвала неоднозначную реакцию пользователей из-за своей прозрачности и «остекления». В новой версии разработчики предоставили возможность выбирать между режимами Clear (более светлый и прозрачный) и Tinted (более контрастный и менее прозрачный).

Новые настройки доступны в разделе «Экран и яркость» на iPhone и iPad, а также в разделе «Внешний вид» на Mac. Apple внедрила эту функцию на основании отзывов, полученных в ходе тестирования предыдущей бета-версии iOS 26. В процессе бета-тестирования разработчики корректировали уровни прозрачности и в итоге выбрали более лёгкий стиль, который был представлен в финальной версии. Ожидается, что стабильный релиз iOS 26.1 выйдет в конце октября.

