В iOS 26 появится возможность регулировать прозрачность интерфейса

Функция Liquid Glass была впервые представлена в iOS 26 и вызвала неоднозначную реакцию пользователей из-за своей прозрачности и «остекления». В новой версии разработчики предоставили возможность выбирать между режимами Clear (более светлый и прозрачный) и Tinted (более контрастный и менее прозрачный).

Новые настройки доступны в разделе «Экран и яркость» на iPhone и iPad, а также в разделе «Внешний вид» на Mac. Apple внедрила эту функцию на основании отзывов, полученных в ходе тестирования предыдущей бета-версии iOS 26. В процессе бета-тестирования разработчики корректировали уровни прозрачности и в итоге выбрали более лёгкий стиль, который был представлен в финальной версии. Ожидается, что стабильный релиз iOS 26.1 выйдет в конце октября.