В iOS 26 появятся уведомления о пропущенных звонках и необходимости перезвонить

В очередной бета-версии iOS 26 появилось очень полезное нововведение: функция напоминания о пропущенных звонках прямо в приложении «Телефон». По мнению инсайдеров из Gizchina, это нововведение может стать одним из самых полезных дополнений в iOS 26.

Когда функция станет публичной, для её активации нужно будет открыть приложение «Телефон», перейти на вкладку «Недавние» (функция реализована только для этой вкладки), затем нужно будет провести пальцем влево по любой записи в журнале вызовов, нажать на появившуюся синюю кнопку «Напоминание».

После этого в интерфейсе появится несколько предустановленных вариантов:

через час;

сегодня вечером;

завтра;

или можно установить своё время.

Напоминание появится в верхней части раздела «Напоминания» в приложении «Телефон», но только если используется новый унифицированный макет. Также можно переключать макеты с помощью кнопки «Фильтр» в правом верхнем углу.

Отмечается, что это напоминание также синхронизируется с приложением «Напоминания».

Также напоминание будет отображаться в приложении «Напоминания» на вкладке «Сегодня». Более того, в напоминании о неотвеченных звонках появится кнопка быстрого вызова, так что можно будет нажать на неё и набрать номер прямо из уведомления.