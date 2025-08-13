В iOS 26 уже реализована функция синхронного перевода для наушников Apple

Инсайдеры говорят, что речь идёт об анонсированной ранее функции перевода иностранного языка в режиме реального времени. Функцию можно будет активировать двойным нажатием на наушники.

Эта информация подтверждает ранее опубликованные сведения инсайдера Bloomberg Марка Гурмана о планах Apple по внедрению функции синхронного перевода в AirPods. Оттметчается, что функция Live Translation уже была реализована в приложениях Phone, Messages и FaceTime, однако её интеграция в наушники позволит использовать данную функцию в режиме «лицом к лицу» между двумя пользователями.

Для активации функции Live Translation оба участника диалога должны будут использовать наушники AirPods. Тогда каждый из пользователей сможет воспринимать перевод речи другого пользователя на выбранный язык.

Согласно инсайдам, функция Live Translation будет доступна в моделях AirPods Pro 2 и AirPods 4. Предполагается, что для корректной работы функции потребуется iPhone, поддерживающий сервис Apple Intelligence, так как существующие системы перевода интегрированы с этим ИИ. Ожидается, что функция Live Translate будет представлена или одновременно с релизом операционной системы iOS 26 в середине сентября, или в одном из последующих обновлений.