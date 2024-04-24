В iOS-версии браузера Chrome появится быстрое удаление истории

Это говорит о том, что в iOS-версии Chrome можно будет удалять историю посещения сайтов как за последние 15 минут, так и за последний час, 24 часа, 7 дней, 4 недели и за всё время. Так это реализовано в версии для Android.

В Chrome для iPhone на данный момент можно удалить историю только от часа, вероятно, теперь это должно измениться, по крайней мере об этом свидетельствует код, с которым ознакомились инсайдеры из The Mac Observer.