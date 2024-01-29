В iOS-версии WhatsApp появится возможность писать сообщения в другие мессенджеры

Для этого в мессенджере появится папка Third-party Chats, которая разместится в разделе «Чаты». Кроссплатформенность — одно из ключевых условий работы технологических компаний в ЕС. Пользователи других мессенджеров, разумеется, тоже смогут поддерживать чаты с теми, у кого есть только WhatsApp.

Функция кроссплатформенности по умолчанию будет отключена, чтобы у пользователя был выбор — включать опцию или нет. При этом WhatsApp сможет поддерживать чаты только с теми мессенджерами, какие согласятся на такое сотрудничество, или кого обяжет европейский регулятор: все сервисы будут обязаны обеспечить надёжное сквозное шифрование.

На данный момент функция находится на стадии бета-тестирования в сборке приложения WhatsApp для iPhone под номером 24.2.10.72. Как отмечает портал WABetaInfo, когда функция появится в стабильной версии, неизвестно. При этом поддержка сторонних чатов в приложении для Android, анонсированная в сентябре 2023 года, все ещё находится в разработке.