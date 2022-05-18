В iPhone и Apple Watch появятся функции для людей с ограниченными возможностями зрения и слуха

По информации, в айфонах появятся лазерные датчики — лидары — и встроенный искусственный интеллект: с помощью этих технологий слепые и слабовидящие пользователи смогут определять, где находятся двери, расстояние до них и сторону, в которую они открываются.

В Apple Watch появится функция «отзеркаливания», позволяющая управлять гаджетом со смартфона. Также появится «двойной щипок» — для пользователей с ограниченными возможностями это позволит с лёгкостью масштабировать изображения на экране Apple Watch.

При звонках FaceTime для людей с глухотой и другими нарушениями слуха появятся «живые субтитры», которые будут сопровождать диалог.