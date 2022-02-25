В известном почтовом сервисе обнаружили уязвимость, которой 9 лет

Обнаруженной уязвимости уже 9 лет, она могла появиться 30 ноября 2012 года, когда разработчики обновляли код. Для начала атаки злоумышленнику достаточно прислать жертве письмо с файлом, предпросмотр которого и есть начало атаки.

Поскольку Horde — сервис бесплатный, позволяющий пользователям читать, отправлять электронные письма, а также организовывать их рассылку, то можно предположить последствия взлома аккаунтов его пользователей.