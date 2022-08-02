В каких приложениях больше всего мошенников, обманывающих россиян

По словам Чугунова, так происходит потому, что в мессенджерах нет специализированных антиспам-фильтров и других механизмов, защищающих именно от мошенников. Зачастую злоумышленники подписывают свои аккаунты от имени Следственного комитета, службы безопасности банка, службы поддержки оператора мобильной связи. Этим вводят доверчивых людей в ещё большее заблуждение, а также для того, чтобы «помочь» настроить переадресацию звонков и получить доступ к получению смс-кодов от интернет-банка.

Отмечается, что номера для совершения звонков мошенники регистрируют на виртуальные SIM-карты российских и зарубежных операторов. Причём в последнее время клиенты ВТБ всё чаще получают звонки с зарубежных номеров.