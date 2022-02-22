В каких приложениях россияне проводят больше всего времени

Исследование проводилось среди аудитории в возрасте от 12 лет и старше в период с августа 2021 года по январь 2022 года.

По итогу на первом месте оказалась мобильная игра PUBG Mobile: Aftermath — на неё, в среднем, россияне тратят 91 минуту в сутки. Следом за ней идёт YouTube Kids, на котором россияне в среднем проводят 85 минут. Что интересно, основной раздел сервиса менее популярен — на него жители России тратят 82 минут в сутки.