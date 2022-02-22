В каких приложениях россияне проводят больше всего времени

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В каких приложениях россияне проводят больше всего времениВнезапно, TikTok далеко не на первом месте
Специалисты аналитической компании Mediascope, по просьбе издания Forbes, провели оценку 100 самых популярных в России приложений. Речь идёт о популярности с точки зрения времени, которое пользователи в них проводят.
Исследование проводилось среди аудитории в возрасте от 12 лет и старше в период с августа 2021 года по январь 2022 года.
По итогу на первом месте оказалась мобильная игра PUBG Mobile: Aftermath — на неё, в среднем, россияне тратят 91 минуту в сутки. Следом за ней идёт YouTube Kids, на котором россияне в среднем проводят 85 минут. Что интересно, основной раздел сервиса менее популярен — на него жители России тратят 82 минут в сутки.
На четвёртом месте расположился TikTok. Ему уделяется около 81 минуты в день. А вот его облегчённая версия, доступная лишь на Android, заняла седьмое место с 68 минутами.
Источник: Forbes