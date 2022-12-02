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08:30, 02 декабря 2022
1 мин.

В каких соцсетях россияне прожигали больше всего времени в 2022 году

И кто же на первом месте?

Группа исследователей из Cross Web Mediascope собрали статистику по использованию россиянами соцсетей с января по октябрь 2022 года.

В каких соцсетях россияне прожигали больше всего времени в 2022 году

Фото: iPhones.ru

Внезапно, на первом месте оказался не TikTok, как могло бы показаться. В лидеры выбился ВКонтакте — именно в там пользователи из России проводили больше времени, чем на любой другой платформе. В том числе и мессенджерах.

В каких соцсетях россияне прожигали больше всего времени в 2022 году

Так, с января по октябрь текущего года россияне проводили во ВКонтакте 19,5 минуты в день, что на три минуты больше прошлогоднего показателя.

В каких соцсетях россияне прожигали больше всего времени в 2022 году

Следом за ним идут WhatsApp и TikTok. Их детище Павла Дурова обогнало ещё в марте и апреле соответственно.

Отметим, что по последним данным, во ВКонтакте зарегистрировано 472 млн пользователей.

Источник фото:ВКонтакте
Источник:ВКонтакте
Теги:
#вконтакте
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#TikTok
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#WhatsApp
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