В Канаде чиновникам запретили пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»И китайским WeChat
Канада запретила госслужащим использовать продукты «Лаборатории Касперского». Министерство финансов Канады внезапно запретило использование чиновниками по всей стране любых продуктов «Лаборатории Касперского». Запрещается и использование китайского мессенджера WeChat.
© Kandinsky
По мнению канадского Минфина, сервисы вызывают опасения для конфиденциальности и информационной безопасности канадских госслужащих, хотя доказательств компрометации данных приведено не было.
В «Лаборатории Касперского» выразили удивление решением Минфина Канады и разочарование из-за того, что никаких уведомлений на этот счёт компания не получала.
Решение канадской стороны удивило и МИД Китая. В ведомстве подчеркнули, что никаких доказательств «вины» WeChat нет, а также призвали Минфин Канады соблюдать ключевые принципы рыночной торговли и конкуренции.