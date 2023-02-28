В Канаде госслужащим запретили использовать TikTok

Эту информацию подтвердил директор по информационным технологиям Канады, заявив, что приложение TikTok «представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности». При этом для граждан использование приложения не ограничено.

«Хотя риски использования этого приложения очевидны, на данный момент у нас нет доказательств того, что правительственная информация была скомпрометирована. Для широкой публики решение использовать приложение является личным выбором», — отметили в Совете казначейства Канады.