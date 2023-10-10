В Х появилась функция блокировки комментариев от неверифицированных аккаунтов

По логике разработчиков, нововведение уменьшит уровень троллинга и хейта. Пользователи с верифицированными аккаунтами, которые оплачивают ежемесячную подписку Twitter Blue, смогут в настройках блокировать комментарии от любых неизвестных им людей.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни считают, что новая функция необходима, а противники уверены, что в ней нет смысла, потому что под видом верифицированных пользователей в соцсети зарегистрировано немало ботов.