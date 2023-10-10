Приложения
15:12, 10 октября 2023
1 мин.

В Х появилась функция блокировки комментариев от неверифицированных аккаунтов

Не так давно её обещал Маск

В соцсети Х (бывший Twitter) появилась новая функция — блокировка комментариев к постам от бесплатных, неверифицированных аккаунтов. Ранее такую функцию обещал Илон Маск.

В Х появилась функция блокировки комментариев от неверифицированных аккаунтов

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По логике разработчиков, нововведение уменьшит уровень троллинга и хейта. Пользователи с верифицированными аккаунтами, которые оплачивают ежемесячную подписку Twitter Blue, смогут в настройках блокировать комментарии от любых неизвестных им людей.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни считают, что новая функция необходима, а противники уверены, что в ней нет смысла, потому что под видом верифицированных пользователей в соцсети зарегистрировано немало ботов.

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